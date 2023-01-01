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KYOCERA FS-C8520MFP

Renkli A3 Fotokopi Dakikada 20 A4 renkli sayfa/dakika baskı



Japon KYOCERA ideal KYOCERA FS-C8520MFP modelinde cazip fiyatlı fırsat sunuyor. Kullanıcıların kolayca yönetebileceği dokunmatik ekranı ve farklı yazılım uygulamaları geliştirmeye uygun özellikleri ile dikkat çeken A3 Renkli KYOCERA FS-C8520MFP modeli standart olarak fotokopi, ağ yazıcı, ağ tarama, önlü arkalı baskı (dubleks) özelliklerine sahip. Dakikada 20 A4 renkli sayfa/dakika hızındaki ürün üzerinde otomatik doküman besleme ve 600 sayfalık kağıt kapasitesi bulunuyor.

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