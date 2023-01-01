KYOCERA

Kyocera ‘Fatih’ oldu

Fatih projesi kapsamında 41.996 okula kurulacak çok fonksiyonlu yazıcı ihalesini KYOCERA kazandı. KYOCERA Document Solutions’un Türkiye distribütörü Bilgitaş’ın Yönetim Kurulu Başkanı Habib Pişan ve ihaleyi kazanan OYTEK’in üst düzey yöneticilerinin de katıldığı heyet, Fatih projesi kapsamında teslim edilecek 13.645 adet A3 FS-6530MFP ve 28.351 adet A4 FS-3040MFP+ çok fonksiyonlu yazıcının üretiminin gerçekleştiği KYOCERA’nın Shilong/Çin’deki fabrikası ve Osaka/Japonya’da bulunan genel merkezinde inceleme ve görüşmeler gerçekleştirdi.