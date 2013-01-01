KYOCERA lazer yazıcılara ödül

KYOCERA lazer yazıcılara ödül





Dünyanın önde gelen doküman çözümleri şirketlerinden Japon KYOCERA Document Solutions’un orta ölçekli iş grupları için ideal olan FS-4100DN ve FS-4200DN A4 S/B lazer yazıcı modelleri BLI 2013 Yaz Seçimi ödülüne layık görüldü. KYOCERA FS-4100DN ve FS-4200DN ürünlerinin güvenirliği iki ayı aşkın bir süre BLI tarafından test edildi, cihazlar hiçbir servis ihtiyacı ve kağıt sıkışması olmaksızın 125.000 sayfaya varan baskı testlerinde kalitesi bozulmaksızın performans gösterdi ve ödüle böyle ulaşıldı.