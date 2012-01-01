KYOCERA’dan 2012’nin son fotokopi kampanyası
Kyocera Document Solutions’ın Türkiye temsilcisi Bilgitaş, en beğenilen fotokopi modellerinden olan TASKalfa 180 ile Aralık ayında son bir fırsat sunuyor.
Dakikada 18 A4 sayfa kopya hızında olan TASKalfa 180 S/B A3 Dijital Fotokopi modeli, kampanya kapsamında sunulan Printing System Z yazıcı kartı ile, hem fotokopi hem de yazıcı olarak kullanılabiliyor. Standart olarak 400 sayfa kağıt kapasitesine sahip ve istenildiğinde otomatik doküman besleyicinin de eklenebildiği cihaz, uzun ömürlü drum ve toneri sayesinde düşük sayfabaşı maliyeti sunuyor.