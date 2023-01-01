KYOCERA’dan Fırsat!

Japon KYOCERA Document Solutions’ın çok fonksiyonlu fotokopi modeli FS-6525MFP, markanın Türkiye yetkili distribütörü Bilgitaş aracılığı ile Mayıs ayı boyunca avantajlı bir kampanyanın ürünü oluyor.





Ofislerdeki baskı, kopyalama, tarama gibi dokümantasyon işlerinizi profesyonel kalitede 25 A4 sayfa/dakika hızındaki A3 S/B KYOCERA FS-6525MFP ile gerçekleştirebilirsiniz. Kurulumu ve bakımı kolay ürün üzerindeki yazılım geliştirmeye uygun platform sayesinde cihazın yetenekleri arttırılabilir.