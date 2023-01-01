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KYOCERA’dan KOBİ’lere fırsat

FS-1120MFP’yi Kasım ayı boyunca çok cazip fiyatla satışa sunuyor.

Dünyanın önde gelen dokümantasyon çözümleri üreticilerinden Japon KYOCERA Document Solutions Türkiye Temsilcisi Bilgitaş, 20 sayfa/dakika hızıyla dikkat çeken küçük ve sağlam A4 S/B çok fonksiyonlu fotokopi makinası FS-1120MFP’yi Kasım ayı boyunca çok cazip fiyatla satışa sunuyor. Düşük enerji tüketimli FS-1120MFP modelinin kopyalama, baskı alma, renkli tarama ve faks fonksiyonları KOBİ’lerin ofisiçi iş akışlarını etkinleştirecek nitelikte. Cihaz 40 sayfalık doküman besleyiciye sahip ve 60-220 gr/m2 arası kağıtları destekleyen 250 sayfalık kağıt kasedi farklı ebat ve ağırlıktaki kağıt türlerini destekliyor. 

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