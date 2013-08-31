KYOCERA’dan son yaz fırsatı

Kyocera Document Solutions Türkiye Distribitörü Bilgitaş, Ağustos ayında 18 sayfa/dakika A4 hızındaki Siyah/Beyaz A3 KYOCERA TASKalfa 180 fotokopi modelinde yaptığı kampanya ile makina ile beraber opsiyonel yazıcı özelliğini de 31 Ağustos 2013 tarihine kadar geçerli çok uygun fiyata tüketicilerin beğenisine sunuyor.





Yazıcı ve fotokopi özelliğine sahip KYOCERA TASKalfa 180 Dijital Fotokopi modeli, 400 sayfalık kâğıt kapasitesiyle beraber uzun ömürlü drum ve toneri sayesinde düşük sayfabaşı maliyeti sunmaktadır. Ürün; arttırılabilir hafıza, önlü arkalı baskı özelliği ve ahşap kabin seçenekleriyle dikkat çekmektedir.