KYOCERA’dan sonbahar fırsatı

Japon KYOCERA Document Solutions Türkiye temsilcisi Bilgitaş, ofisinizdeki tüm profesyonel renkli baskı, kopya, tarama işleriniz için ideal KYOCERA FS-C8520MFP modelinde kullanıcılar için bir sonbahar fırsatı açtı.





Aylık maksimum 100.000 sayfa A4 baskı kapasitesine sahip olan A3 Renkli KYOCERA FS-C8520MFP modeli standart olarak fotokopi, ağ yazıcı, ağ tarama, önlü arkalı baskı (dubleks) özelliklerine sahip. KYOCERA FS-C8520MFP üzerindeki 50 sayfa kapasiteli otomatik doküman besleyici ve 600 sayfalık kâğıt kapasitesi ile dikkat çekiyor. Feeder, finisher ve kabin gibi opsiyonel aksamların da eklenebildiği KYOCERA FS-C8520MFP sahip olduğu HyPAS özelliği ile de kullanıcılara sayısız çözüm sunuyor.