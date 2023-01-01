Lenovo akıllı telefon pazarında

Türkiye’de akıllı telefon pazarına giriş yapan Lenovo, her kullanıcı segmentine yönelik en yeni teknolojili ürünleriyle bu alanda da iddialı.

Lenovo Kıdemli Başkan Yardımcısı ve EMEA Başkanı Aymar de Lencquesaing ve Lenovo Türkiye Genel Müdürü Gülfem Çakmakçı’nın katıldığı lansmanda, Lenovo’nun farklı kullanıcı segmentlerine yönelik üstün teknolojili akıllı telefonları tanıtıldı. Kısa süre önce KVK ve İndeks Bilgisayar ile distribütörlük anlaşması imzalayan Lenovo, akıllı telefonlarının satışını, operatör, bayi ağı ve perakende zincirleriyle gerçekleştirecek.