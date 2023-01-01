Lenovo ile “Hayata Dokun”

PC üreticisi Lenovo, tam da bu nedenle sevdiklerinize dokunmayı hatırlamanızı sağlayacak yepyeni bir yarışma başlattı.

Lenovo, “Şimdi sıra sizde” diyor ve sadece sevdiğinize dokunarak kazanacağınız bir yarışmaya davet ediyor. Katılmak basit. Hayata dokunduğunuz herhangi bir fotoğrafı #hayatadokun hashtag’i ile Lenovo Facebook sayfasında ya da Instagram’da paylaşmanız yeterli. Kazananları finalde Lenovo’nun ultra yüksek performans ve şık tasarımlı tabletleri A 1000L, S6000 ve Miix gibi birçok sürpriz ödül bekliyor.