LG. G2’yi tasarladı

LG Electronics, telefonu G2’nin Türkiye tanıtımını İstanbul’da gerçekleştirdi.





‘Senden Öğreniyorum’ konseptiyle geliştirilen G2, akıllı telefonda standardı tamamen değiştiriyor ve tuşları arkaya taşıyor. G2, 5.2 inç’lik ekranına rağmen ortalama bir kişinin tek elle rahat bir şekilde kavrayabileceği şekilde tasarlandı. LG G2’nin basın toplantısında konuşan LG Electronics MEA (Middle East Africa-Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi CEO’su James Park, Türkiye’nin bölgedeki en büyük ülkelerden biri olduğunu, teknoloji potansiyeliyle diğerlerine örnek olduğunu söyledi. Park, Türk kullanıcılarının beklentilerinin kendileri için büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.