LOGO Yazılım

İlk çeyrek finans sonuçları

2014 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan LOGO Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, “Katma değeri yüksek satın almalarımızın yanısıra organik büyümemizi de sürdürerek, bölgesel lider olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi. Operasyonel verimliliği artırmak için Ar-Ge faaliyetlerine devam eden LOGO, aynı zamanda yurtiçi pazarlarda e-fatura entegratörlük hizmetlerindeki artışla, önemli bir pay elde etti. 2014’ün ilk çeyreğinde LOGO yaygın satış kanalları ve şirket satın alma yatırımlarının katkısıyla, toplam satış gelirlerini yüzde 88 oranında artırdı.