LOGO Yazılım KOBİ’lerle

2012 ilk yarıyıl sonuçlarını ve büyüme stratejisini açıkladı.





LOGO Yazılım, 2012 ilk yarıyıl sonuçlarını ve büyüme stratejisini açıkladı. LOGO Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut, Türkiye’den çıkan bir teknoloji markası olan Logo’nun, Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımlarla, günümüzün global pazarlarında öncü olabilecek ürün portföyüne sahip olduğunu söyledi. İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu ise yılın ilk 6 ayındaki net karın 5.9 milyon TL olduğunu belirterek, 2012’yi, 45 milyon TL’nin üzerinde satış geliri ve 10 milyon TL karla tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.