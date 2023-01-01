LOGO Yazılım’dan rekor büyüme

Türkiye’nin teknoloji markası LOGO Yazılım, 2012 performansını açıkladı.





Şirketin 9 aylık sonuçlarını değerlendiren LOGO Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu şöyle konuştu: “LOGO Yazılım olarak, sektörde 28 yılı geride bırakırken bugün Ar-Ge’ye ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla global pazarlarda da öncü olabilecek ürün ve teknoloji portföyüne sahibiz. Son yıllarda yakaladığımız yüksek büyüme ve kârlılık oranlarını, 2012’nin ilk dokuz ayında Net satış gelirlerimizi yüzde 66 artırdık.”