‘Maceracı’ Casper

Casper’a yakıştırılan “dişilik” sıfatı...





Mediacat tarafından gerçekleştirilen bağımsız araştırma sonucu, Türkiye’nin yerli teknoloji markası Casper, kamuoyundaki kelime algısıyla “Maceracı” seçildi. Dünya teknolojisini aynı anda ülkemiz pazarıyla buluşturan Casper, renk ve tarz senteziyle, dinamikliğiyle hafızalara maceracı ruhunu kazıdı. Uzmanlar tarafından yorumlanan araştırmada Casper’a yakıştırılan “dişilik” sıfatı ise; inceliğin estetikle bağdaştırılması ve bu bileşimin de “kadın”ı çağrıştırmasından doğdu.

