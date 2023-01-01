Maersk Drilling ve Maersk Supply Service şirketleri de IFS Applications’ı seçti

Maersk Group bünyesinde bulunan ve 40 yıldır offshore alanında petrol ve gaz endüstrisine hizmet veren Maersk Drilling ve derin deniz servisleri alanında dünyanın lider firması olan





Maersk Supply Service, iş süreçlerini düzene sokmak ve verimliliği artırmak adına global ERP ( Kurumsal Kaynak Planlaması) çözümü olarak IFS Applications’ı kullanma kararı aldı. Bu şirketlerle yapılan sözleşme, 11,5 milyon ABD doları değerindeki lisans ve hizmetleri içeriyor.