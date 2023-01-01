Marka ve patent web TV

Türkiye’de 30 yıldır marka ve patent vekilliği hizmeti veren Destek Patent, internet ortamında yayın yapan Destek Patent TV ile patent, marka tescili ve endüstriyel tasarım hakları konusunda güncel ve bilgilendirici videolar yoluyla bilgi paylaşımını kolaylaştırıyor.





Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Destek Patent TV’yi kurmaktaki amacımız, çalışmalarımızı daha global hale getirmek için dünyada olan gelişmeleri ve değişen ekonomik şartları müşterilerimizle yakından paylaşmaktır” diyor.