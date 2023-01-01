MedNautilus’e yedekleme altyapısı GlassHouse’tan

MedNautilus Türkiye BT Ekibi, IaaS altyapısı kurulurken belirlenen teknik mimari ve standartlara uygun yedekleme altyapısı ihtiyacını Glasshouse Türkiye’nin uzmanlığında devreye almaya karar verdi.

Yedekleme altyapısını global standartlara uygun olarak tasarlanmış çözümlerle oluşturmak istediklerini belirten MedNautilus Türkiye BT yetkilileri, güçlü yerel destek alabilecekleri profesyonel bir ekip ile çalışmayı kriter olarak aldıklarını ifade ettiler.