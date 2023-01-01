Medyasoft ve SAP Türkiye: İstihdam imkanlı SAP eğitimleri

Medyasoft, SAP Türkiye ile geliştirdiği ücretli staj ve istihdam imkanlı yeni SAP danışmanlık eğitimlerine başlıyor.





Medyasoft, SAP Türkiye ile geliştirdiği ücretli staj ve istihdam imkanlı yeni SAP danışmanlık eğitimlerine başlıyor. Eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar uluslararası geçerliliğe sahip "SAP Danışmanlık" sertifikasıyla gerek Türkiye'de gerekse yurtdışında iş ve kariyer fırsatı yakalayabilecek; artan SAP projelerini yönetmekte istihdam edilecekler.