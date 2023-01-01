Medyasoft’un “KOBİ’ler için iş çözümleri”

İş teknolojileri konusunda tüm şirketlerin çözüm ortağı olan Medyasoft, “KOBİ’ler için iş çözümleri” Anadolu turu kapsamında İzmir’de tanıtım yaptı.





Medyasoft’un çözümleri KOBİ’lerin verimliliklerini artırarak dış dünyaya açılmaları için şehre özel program hazırlanması özelliği taşıyor.

Medyasoft Genel Müdürü İhsan Taşer hizmetin özelliğinin altını çizdi; “KOBİ’lerin ellerindeki bilgi ve veriyi değere dönüştürmeleri, hızlı ve çevik karar alabilmeleri için doğru bilişim yatırımı yapmaları gerekiyor. Doğru kurgulanmış bilişim yatırımları da şirketlere performans ve verimlilik sağlıyor” diye konuştu.