Mercedes-Benz

Dünya Çevre Haftası’nın da kutlandığı 9. Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı’nda Mercedes-Benz Türk;





• Mercedes-Benz AXOR 1829 K,

• Mercedes-Benz ATEGO 1518 ve

• Mercedes-Benz ATEGO 1018 çöp kamyonlarını sergiledi. Çevre dostu BlueTec® Euro 5 motor teknolojisinin kullanıldığı Türkiye kamyon pazarına ilk kez 2001 yılında sunulan Aksaray üretimi Atego ve Axor kamyonlar, kabin içinde ve dışında yapılan değişikliklerle hem farklı bir dış görünüm kazandı hem de araçların işlevselliği ve sürüş rahatlığı artırıldı.