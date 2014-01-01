Mercedes-Benz Türk 2014’ü rekorla kapattı

Sektörde 47. yılını dolduran Mercedes-Benz Türk, 2014’te, toplam 54.118 adetlik satış hacmiyle tarihinin en yüksek araç satışıyla tarihinin rekorunu kırdı.

İhracat pazarlarındaki gücünü arttıran şirket, 2014’te toplamda 3.000 adet otobüs, 500 adet kamyon ihraç etti. Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Rainer Genes, şirket olarak yatırımların yanısıra üretim, ihracat ve yaratılan istihdam ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiklerini ve Daimler’in Ar&Ge ve IT üssü konumuna geldiklerini belirtti.