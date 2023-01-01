Mercedes-Benz Türk'ten Kahramanlı Lojistik'e dev teslimat

Mercedes-Benz Türk A.Ş., Mersin merkezli Kahramanlı Uluslararası Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. ile işbirliğini güçlendirdi.





Mercedes-Benz Türk A.Ş., Mersin merkezli Kahramanlı Uluslararası Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. ile işbirliğini güçlendirdi. Kahramanlı Lojistik, 150 adetlik alım için filosundaki 149 aracı takasa vererek yeniledi. Mercedes-Benz Türk'ün 2. el şirketi olan Mercedes-Benz Taşıt Ticaret ve Servis A.Ş. ve Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.'nin katkılarıyla, "birleşik teklif" yöntemi ile gerçekleşen bu satış sayesinde Kahramanlı Lojistik, filosunun yüzde 90?ınını gençleştirmiş oldu. Euro 5 motorlu 150 adetlik araç filosunun teslimatı da Aralık ayında tamamlandı.