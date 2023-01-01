MGI ürünleri Bilgitaş’ta

MGI ürünleri Bilgitaş’ın distribütörlüğünde Türkiye’de.





Dijital baskı makinası ve sonlandırıcı çözümleri sunan Fransız MGI Digital Graphic Technology’nin ürünleri Bilgitaş’ın distribütörlüğünde Türkiye’de. Bilgitaş Yönetim Kurulu Başkanı Habib Pişan, “Türkiye dijital fotokopi makinaları pazarında lideriz. Şimdi müşterilerimize dijital baskı makinası ve sonlandırmada gelişmiş üretkenlik çözümleri sunmak zamanıdır. Bu iki iş dalını hedefleyen MGI ürün gamını temsil etmekten son derece gururluyuz” diyor.