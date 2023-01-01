Microsoft Türkiye

Microsoft Türkiye, bulut bilişimin işletim sistemini tanıttı!





Yeni sunucular ve modern veri merkezleri için yeniden tasarlanan Windows Server 2012 ile geleceğin teknolojisi bugünden geliyor. Her ölçekteki kuruma özel ve hibrit bulut çözümlerinden kolayca faydalanma imkânı sunan Windows Server 2012 maliyetleri azaltarak rekabet avantajı ve esneklik sağlıyor. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, bu etkinliğin dünyada sadece 10 ülkede gerçekleştirildiğine dikkati çekti. Microsoft Global Sanallaştırma ve Bulut Stratejileri Direktörü Edwin Yuen, ise “Kurumların sınırları olmayan bir veri merkezine kavuşmalarını sağlıyoruz” dedi.