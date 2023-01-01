Microsoft Türkiye’den teknoloji atağı

Microsoft Türkiye ve Ankara Üniversitesi önemli bir işbirliğine imza attı.

Microsoft Türkiye ve Ankara Üniversitesi, Türkiye’de teknoloji desteği ile nitelikli eğitim ve öğretime örnek olacak önemli bir işbirliğine imza attı. Anlaşmayı; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş ile Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen imzaladı. İşbirliği kapsamında Ankara Üniversitesi’nin 70 binden fazla öğrencisi, Microsoft üretkenlik çözümlerinden Office 365'i ücretsiz kullanabilecek. Üniversitenin akademisyenleri de Microsoft IT Akademi ile çalışmalarında uzaktan eğitim içeriğinden faydalanabilecek.