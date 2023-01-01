Mondi Tire Kutsan Fresh boy gösterdi!

Yaş meyve ve sebze, depolama, ambalaj ve logistik...

Türkiye oluklu mukavva ambalaj sektörünün baş tedarikçisi Mondi Tire Kutsan Fresh, Türkiye’nin en önemli yaş meyve ve sebze, depolama, ambalaj ve logistik fuarı Fresh Türkiye’de ürettiği yenilikçi oluklu mukavva ambalaj çözümlerini sergiledi. Mondi Tire Kutsan CEO’su Hakan Tiftik, Fresh Türkiye Fuarı sayesinde üreticilerin yaş sebze ve meyveleri yurt dışındaki alıcılara tanıtma fırsatı yakaladığını, Mondi Tire Kutsan’ın fuarda, müşterilerinden ve potansiyel iş ortaklarından tam not aldığını söyledi.