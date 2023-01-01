Mondi Tire Kutsan Medibox ve Pallet Box ile iki ödül birden

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ve Türkiye’nin en iyi ambalaj tasarımlarının ödüllendirildiği yarışmada Türkiye oluklu mukavva ambalaj sektörünün lider tedarikçisi Mondi Tire Kutsan 2 adet bronz ödül ile onurlandırıldı.





Mondi Tire Kutsan’ın CEO’su Hakan Tiftik, gıda, yaş sebze ve meyve, kozmetik, beyaz eşya, et ve süt ürünleri, tekstil ve daha pek çok sektöre yenilikçi, çevreci ve devrimsel nitelikli oluklu mukavva ambalaj çözümleri sunmayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.