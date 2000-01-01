Neotech yeni ürünler getirdi

Neotech, flash belleğin yaratıcısı ve patent sahibi olan Singapur kökenli Trek2000 International Ltd. ile ortaklığa imza attı.





Son kullanıcıya yönelik olarak üretilen teknolojik ürünleri, geniş bayi kanalı sayesinde en uygun şekilde tüketiciler ile buluşturmayı hedefleyen Index Grup şirketlerinden Neotech, flash belleğin yaratıcısı ve patent sahibi olan Singapur kökenli Trek2000 International Ltd. ile ortaklığa imza attı. Bu imza kapsamında Neotech, bundan böyle kablosuz çipe, 8GB ve 16GB’lık iki farklı modele sahip FluCard Pro’nun Türkiye genelinde dağıtımını üstlenecek.