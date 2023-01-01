NetApp inovasyon demek!

Forbes’un ‘Dünyanın en inovatif şirketleri listesi'nde yer almayı başardı





NetApp, müşteri ve iş ortaklarının başarılarına yön veren inovasyon kültürüyle bir kez daha Forbes’un ‘Dünyanın en inovatif şirketleri listesi'nde yer almayı başardı; 100 şirket arasında 51. sırada yer aldı. NetApp'in Başkanı ve CEO'su Tom Georgens, şunları söyledi: “NetApp'in DNA’sına işlemiş olan inovatif anlayışı, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize ve iş ortaklarımıza fark yaratan deneyimler yaşatmamızı sağladı.”