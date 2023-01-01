NetApp Türkiye’de
NetApp, 10 yıl boyunca Türkiye'de ‘İrtibat Bürosu’ olarak faaliyette bulunduktan sonra nihayet şirketleşti.
NetApp Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı’nin verdiği bilgiye göre; 12 binden fazla çalışanı ve dünya genelindeki 150 bölge ofisi ile hizmet veren veri depolama ve yönetimi şirketi NetApp, 10 yıl boyunca Türkiye'de ‘İrtibat Bürosu’ olarak faaliyette bulunduktan sonra nihayet şirketleşti. Bundan böyle şirket, NetApp Teknoloji Ltd. Şti. olarak İstanbul Levent ve Ankara Söğütözü’ndeki ofislerinde müşterileri ve iş ortakları ile daha güçlü bağlar kurarak daha kapsamlı hizmetler ile aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürecek.