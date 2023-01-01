NetApp’tan yeni bir ‘bulut’ çözüm

NetApp Türkiye Teknik Müdürü Lütfi Yunusoğlu açıkladı:

Sınır-tanımayan buluta geçiş yapmayı planlayan müşteriler, özel ve genel bulut arasında taşınan verilerini yönetmekte güçlük çekiyor. NetApp, bu sorunu ortadan kaldıran ve yatay ölçeklendirme yapabilen yepyeni bir tümleşik veri depolama platformu ile kurumsal kullanıcılarının karşısına çıkıyor. NetApp müşterileri, yeni tümleşik depolama sistemi sayesinde tek bir platform üzerinden çok daha yüksek performanslı ve etkili bir biçimde verilerini yönetebilecekler.

