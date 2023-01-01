NetApp’tan yeni bulut çözümü

NetApp, hibrid BT dağıtımı sırasında veri yedekleme ve veri kurtarma sürelerini iyileştiren yeni yazılım ve çözümlerini piyasaya sürdüğünü duyurdu.

NetApp’ın yeni hizmeti, verinin tüm yaşam döngüsü boyunca kontrol altında tutulmasını sağlayacak ve nerede, nasıl, ne zaman depolanması gerektiğiyle ilgili iş ortaklarına daha fazla denetim kabiliyeti kazandıracak. NetApp Bulut Çözümleri Başkan Yardımcısı Phil Brotherton, “Her işletmenin büyüme hedeflerini destekleyecek BT gereksinimleri farklı olduğu için işletmeler bulut çözümlerini kendi tercihleri doğrultusunda kullanmak istiyor” dedi.