Netaş

Netaş’ın karlılık beklentisi yükseliyor

Türkiye’nin lider sistem entegratörü Netaş; 2014 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Netaş CEO’su İlker Çalışkan: “Net işletme sermayesi ihtiyacında 52.4 milyon TL azalma sağlayan Netaş, yılın 1. çeyreğinde operasyonlardan 39.1 milyon TL nakit yarattı. Netaş’ın son 12 ay toplamı Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar Marjı (FAVÖK) 34 milyon TL oldu. Geçen yılın ilk çeyreğine göre 8.8 milyon TL artan FAVÖK, 2014’ün ilk çeyreğinde 2.4 milyon TL” açıklamasını yaptı.