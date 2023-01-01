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Netaş’ın Ar-Ge üssü

Netaş, ArGe faaliyetlerinde 40. yılını kutlarken, yeni teknoloji üssünde tasarladığı özgün çözümleriyle, Türkiye bilişim sektörünün gelecek vizyonuna önemli katkı sağlıyor.



Netaş’ın İstanbul Kurtköy’deki yeni Genel Müdürlük Binası ve ArGe Üssü’nün resmi açılışı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti. Açılış kapsamında düzenlenen toplantıda, Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, şirketin istikrarlı büyümesinde etkin rol oynayan, farklı dikey sektörlerde ve kamuda hayata geçirdiği önemli projelerle, yeni ArGe çalışmaları üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

 

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