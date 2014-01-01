Netaş’ta yüksek büyüme

Netaş, 2014 yarıyıl sonuçlarını açıkladı. Netaş CEO’su İlker Çalışkan şu bilgileri verdi: “Netaş yılın ilk 6 ayında satış gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında yüzde 71 artırarak, 340 milyon TL gelir elde etti.

Netaş’ın 2014’ün ilk yarısındaki brüt karı 29.3 milyon TL, brüt kar marjı oranı ise yüzde 8.6 oldu. 2014’ün ikinci çeyreğinde toplam 167.3 milyon TL sipariş alan Netaş’ın 6 aylık dönemde aldığı siparişlerin toplamı 477.9 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin; yılın ilk yarısındaki zararı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 6.3 milyon TL azalarak, 3.4 milyon TL oldu.”