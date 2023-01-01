Netsis cirosunu artırdı

İlk altı ayı ciro olarak yüzde 16 büyüme ile kapattı.





İleri teknolojinin olanaklarını kullanarak şirketlerin rekabet güçlerini artıran çözümler geliştiren ve 10 ülkede 40 bini aşkın şirkete hizmet sunan Netsis, ilk altı ayı ciro olarak yüzde 16 büyüme ile kapattı. Netsis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ihlamur şöyle konuştu: "Artan Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkan yeni ve bir bütün halinde çalışan çözümlerimiz, kullanıcılarımızın esas işinin bir parçası olacak, verimlilik ve rekabetçiliklerine büyük katkı sağlayacak. Bu doğrultuda yaşanacak gelişmelerin şirketimizin ihracatına da ivme kazandırmasını, ciro ve karlılığımıza olumlu yansımasını bekliyoruz."