Netsis, Netflow ile iş akışlarını hızlandıracak

Netsis, kullanıcılarının iş akışlarının en verimli biçimde ilerlemesini ve olası zaman kayıplarının tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayan Netflow isimli web tabanlı iş akış yönetimi çözümünü kullanıma sunuyor.





Netflow ile müşteri ilişkileri yönetiminden tedarik zincirine, finans yönetiminden dış ticarete kadar tüm modüllerini işletmenin farklı departmanları arasındaki iletişimi hızlandırmayı hedefleyen Netsis kurum içindeki performansı da iki katına çıkarıyor.