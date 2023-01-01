OKI 5 renkli yazıcı

LED A3 yazıcıları 2 ödül kazandı

OKI’nin sektörde ilk olan 5 renkli yazıcıları ES9541ve C941dn, renkli yüzeylere beyaz renk veya parlak baskı yapma, yüksek baskı kalitesi, medya esnekliği, rekabetçi fiyatı gibi özellikleriyle Good Design ve VISCOM Ödülleri’ni kazandı. Paris, Milano Düsseldorf VISCOM ve Londra IPEX fuarlarında vitrine çıkan ürünler ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. OKI Türkiye Genel Müdürü Lusi Adut, şunları söyledi: “Beş renkli yazıcılarımız ES9541ve C941dn ile aldığımız ödüller; kreatif ve grafik sanatlar iş kollarında yeni gelir olanakları yaratma potansiyeli bulunan ürünlerin geliştirilmesinde gösterdiğimiz başarıyı teyit ediyor.”