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OKI 5 renkli yazıcısını tanıtıyor

OKI Türkiye Satış Pazarlama Müdürü Bensi Nazra, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 11-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Sign İstanbul 2014’ün OKI’nin yenilikçi çözümlerinin baskı profesyoneleri tarafından tanınması için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

OKI sektörde alanında bir ilk olan ve büyük heyecanla karşılanan, 5 renkli baskı yapan,  yeni bir buluş niteliğindeki dijital LED A3 yazıcısı ES9541 modelini ve  Beyaz tonerli  LED yazıcılarını Sign İstanbul’da tanıtacak.

 

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