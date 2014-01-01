OKI 5 renkli yazıcısını tanıtıyor

OKI Türkiye Satış Pazarlama Müdürü Bensi Nazra, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 11-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Sign İstanbul 2014’ün OKI’nin yenilikçi çözümlerinin baskı profesyoneleri tarafından tanınması için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

OKI sektörde alanında bir ilk olan ve büyük heyecanla karşılanan, 5 renkli baskı yapan, yeni bir buluş niteliğindeki dijital LED A3 yazıcısı ES9541 modelini ve Beyaz tonerli LED yazıcılarını Sign İstanbul’da tanıtacak.