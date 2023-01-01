OKI A4 siyah/beyaz yazıcıları

OKI’nin ödüllü LED teknolojisi ile üretilen, çevre dostu tasarıma sahip yeni B721dn ve B731dnw modelleri, yüksek performans, sağlamlık ve enerji verimliliği gibi gelişmiş özelliklere sahip bulunuyor.





B700 serisi yazıcılar, dakikada 52 sayfaya ulaşan yüksek baskı hızı, yüksek kapasiteli sarf malzemeleri, üstün baskı kalitesi, kablosuz bağlantı, medya esnekliği sunan güçlü ve uygun maliyetli A4 siyah/beyaz yazıcılar olma özelliğinde. B700 serisi yazıcılarda isteğe bağlı (Opsiyonel) 2000 sayfalık yüksek kapasiteli besleyici mevcut. B721dn, 18k toner kapasitesi ile dakikada 47 sayfaya varan yazdırma hızı sunuyor. B731dnw ise, dakikada 52 sayfa yazdırma hızı ve 36k toner kapasitesinde.