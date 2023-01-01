PANORAMA Haberleri Tümü

OKI- Biltek Mağazası

OKI-Biltek Aydın Mağazası”nı hizmete açtı



Teknoloji şirketi OKI, yetkili servisi ve Yönetilebilir Baskı Hizmetleri (MPS) iş ortağı Biltek ile birlikte kurduğu, katma değerli OKI hizmetleri, ürünleri ve Yönetilebilir Baskı Hizmetlerinin (MPS) tanıtılacağı “OKI-Biltek Aydın Mağazası”nı hizmete açtı. OKI Türkiye Genel Müdürü Lusi Adut, “Bu işbirliğini daha da genişleterek, OKI-Biltek mağazalarını artırmayı düşünüyoruz. Bundan sonra Türkiye’nin çeşitli illerinde bu konsepte başka mağazalar da açmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü