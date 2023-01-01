OKI- Biltek Mağazası

OKI-Biltek Aydın Mağazası”nı hizmete açtı





Teknoloji şirketi OKI, yetkili servisi ve Yönetilebilir Baskı Hizmetleri (MPS) iş ortağı Biltek ile birlikte kurduğu, katma değerli OKI hizmetleri, ürünleri ve Yönetilebilir Baskı Hizmetlerinin (MPS) tanıtılacağı “OKI-Biltek Aydın Mağazası”nı hizmete açtı. OKI Türkiye Genel Müdürü Lusi Adut, “Bu işbirliğini daha da genişleterek, OKI-Biltek mağazalarını artırmayı düşünüyoruz. Bundan sonra Türkiye’nin çeşitli illerinde bu konsepte başka mağazalar da açmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.