OKI kullanıcıları Google Cloud ile renkli baskı alacak

OKI renkli çok fonksiyonlu yazıcı serisine Google Cloud Print hizmetini dahil etti.

Google Print Hizmeti özelliği bulunan OKI MC300 ve MC500 Serisi2 çok fonksiyonlu yazıcılar (MFP) ile; Gmail, TM Google Docs TM’de bulunan dokümanlar, akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya internete bağlı herhangi bir cihaz aracılığıyla kablosuz ortamda, doğrudan renkli olarak yazdırılabiliyor. OKI yazıcılara eklenen bu yeni özellik, iş gücü mobilitesinin her geçen gün arttığı günümüz çalışma koşullarında üretkenliği ve konforu destekliyor.