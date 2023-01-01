OKI standartları yükseltiyor

İdeal bir çözüm ortağı oluyor..

OKI C931, mükemmel baskı, grafik ve renk kalitesini, uygun maliyet ve rakipsiz medya esnekliği ile birlikte sunuyor. Bu özellikleri ve renk yönetimi sağlayan eşsiz teknolojileri ile C931, profesyonel renkli baskı alan şirketler için ideal bir çözüm ortağı oluyor. OKI, C931 ile dijital A3 renkli baskıda standartları da yükseltiyor. Profesyonel baskı pazarına tasarlanan C931, OKI’nin “Multi level ProQ” ve isteğe bağlı olarak bir EFI Fiery® XF sunucu teknolojileri ile yüksek kalitede renkler, ince detaylar ve yüksek canlılık, gerçeklik hissi veren baskı sonuçları sağlıyor.