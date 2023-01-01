OKI Yazıcısı ML8810FB

Saniyede 810 karakter basma özelliğine sahip yazıcı ...





Nokta Vuruşlu Yazıcı (SIDM) Teknolojisi alanında 50 yıla yakın bir birikime sahip olan OKI, yoğun ofis kullanıcıları için geliştirdiği yeni ürünü ML8810FB ile hatasız kağıt yönetimi imkanı sunuyor. Saniyede 810 karakter basma özelliğine sahip yazıcı ile bilet, çek, kart ve çeşitli ön basılı formlarda hızlı, kesintisiz yüksek kaliteli sonuç alınıyor.

Elle beslenen kağıtlar için, baskı öncesi kağıt eğimini otomatik düzeltme özelliği sayesinde ML8810FB, sayfalar baskı tepsisi üzerinde herhangi bir yere yerleştirilse bile kağıtların açısını otomatik olarak düzelterek baskı işleminin daima doğru noktadan başlamasına imkan tanıyor. Kağıt kalınlığını otomatik olarak algılayarak en iyi kalitede çıktı için baskı kafa aralığını ayarlama özelliği bulunan ML8810FB, yüksek performanslı baskı kafası ile 8 kopyalı formlara baskı alabiliyor, 8 nüshalı formların son sayfasındaki baskının bile temiz ve tam okunabilir olmasını sağlıyor.