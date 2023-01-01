OKI’den DICOM- LED yazıcı serisi
OKI tıbbi görüntüleme alanında çözümler sunan yeni DICOM (Tıbbi Dijital Görüntüleme ve İletişim) yazıcı serisini tanıttı.
OKI, röntgen veya katı mürekkep teknolojisine dayalı mevcut DICOM çözümlerine oranla daha uygun maliyetli, daha hızlı ve daha esnek LED tabanlı baskı çözümleri sunan ilk şirket olma özelliğine sahip bulunuyor. DICOM, tıbbi görüntüleme ve diğer ilgili bilgilerin aktarımı, baskı, depolama ve dağıtımı için en önemli uluslararası standart. DICOM V3.0 baskı sunucusu, yeni OKI A3 ve A4 yazıcıları içine tamamen gömülü olduğundan yazılım ve dış donanım dönüşümüne gerek duyulmuyor. Tıbbi kurumlar artık pahalı baskı çözümlerini kullanmak zorunda kalmayacaklar.