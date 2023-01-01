OKI’den kişiye özel baskı

OKI’nin devrim niteliğindeki beyaz tonerli LED yazıcılarını kullanan profesyoneller yaratıcı, kişiye özel baskıda eşsiz ve hesaplı sonuçlar elde ediyor.

Yazıcılar, doğrudan ve transfer medyalar aracılığıyla farklı yüzeylere renkli ve beyaz baskı yapılmasını sağlıyor. Çözüm, siyah ve renkli yüzeylere beyaz baskı yapma özelliğiyle çok ekonomik ve etkili sonuçlar yaratıyor. Beyaz tonerli C711WT, C920WT, ES7411WT, ES9420WT yazıcılar çeşitli sektörlerde, tişört tasarımından satış noktaları uygulamalarına kadar birçok alanda yenilikçi çözümler sunuyor.