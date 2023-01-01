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OKI’nin yeni LED ürünleri

OKI KOBİ’lere yönelik uygun fiyatlı yeni profesyonel ürünler, dikey sektörlere yönelik özel olarak geliştirdiği yazıcılarla Türkiye pazarında güç kazandı.



OKI KOBİ’lere yönelik uygun fiyatlı yeni profesyonel ürünler, dikey sektörlere yönelik özel olarak geliştirdiği yazıcılarla Türkiye pazarında güç kazandı. OKI Türkiye Genel Müdürü Lusi Adut  şu bilgiyi verdi: “MFP segmenti katma değer üretiyor ve MPS  (Yönetilebilir Baskı Hizmetleri)  projelerinde de ciddi yer tutuyor. OKI olarak 2012 yılında  MFP segmentinde   çok çeşitli yeni modeller sunarak pazar payımızı arttırdık.”

 

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