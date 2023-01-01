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Oracle Bütünleşik Sistemler CIO TOplantısı

Intel’in sponsorlugunda gerçekleşen “Bütünleşik Sistemler” etkinliğininde



Orcale’ın iş ortakları ile oluşturduğu “LinkPlus Demo Merkezi” ve Oracle Bütünleşik Sistemleri tanıtıldı İstanbul  Modern Sanat Müzesi'nde gerçekleştirilen “LinkPlus Demo Merkezi'nde hepsi birarada: “Exadata”, “Exalogic, “Exalytics” ve “Big Data” başlıklı Bütünleşik  Sistemler  CIO Toplantısında “Oracle Exa Serisi” ve “Big Data” hakkında görüşler ve sistemlerin başarısı katılımcılarla paylaşıldı.

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