Oracle Bütünleşik Sistemler CIO TOplantısı

Intel’in sponsorlugunda gerçekleşen “Bütünleşik Sistemler” etkinliğininde





Orcale’ın iş ortakları ile oluşturduğu “LinkPlus Demo Merkezi” ve Oracle Bütünleşik Sistemleri tanıtıldı İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde gerçekleştirilen “LinkPlus Demo Merkezi'nde hepsi birarada: “Exadata”, “Exalogic, “Exalytics” ve “Big Data” başlıklı Bütünleşik Sistemler CIO Toplantısında “Oracle Exa Serisi” ve “Big Data” hakkında görüşler ve sistemlerin başarısı katılımcılarla paylaşıldı.