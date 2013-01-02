Patent ücretleri arttı

Türk Patent Enstitüsü 2013 yılı ücret tarifesini açıkladı.





Türk Patent Enstitüsü 2013 yılı ücret tarifesini açıkladı. TPE’nin 2 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2013 yılına ait tescil başvuru harçları ilgili tarifede yer alan tutarlar sadece resmi harçların bedellerini gösteriyor. Toplam tescil işlem ücretlerinin belirlenmesi için, sınaî mülkiyet hakları ile ilgili başvuru ve işlem ücretlerine resmi harçların yanında ayrıca TPE ücretlerinin de eklenmesi gerekiyor. TPE’nin yeni ücret tarifesine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz: www.tpe.gov.tr/dosyalar/haber/2013_ucret.pdf